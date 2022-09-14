بعد الاعتداء على صحيفة "البناء".. هذا ما قاله وزير الاعلام!

أعرب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عن أسفه "جراء توقف إصدار صحيفة البناء"، مؤكداً "تمسكنا بعراقة صحافتنا اللبنانية المبنية على مبادئ الحوار والأساليب الديموقراطية المعهودة".

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وقال المكاري في بيان: "مشهد الاعتداء المؤسف على صحيفة البناء اليوم، يزيدنا إصراراً على ضرورة حل الخلافات مهما بلغت، عبر الوسائل الديموقراطية والقانونية وضمن الأنظمة مرعية الاجراء"، مؤكداً أن "القضية قيد المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة".

وتابع: "ما حصل رغم مرارته، يحفزنا على تجديد دعوة الاطراف المعنية الى التحلي بالمناقبية في العمل والامانة لرسالة الصحافة السامية التي تشهد للحق وتنتصر بالحقيقة."