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لبنان

مستشار وزير المهجرين أبو سعيد: لبنان لم يقم بأي خطأ في ملف النازحين

Lebanon 24
14-09-2022 | 09:45
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التقى مستشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين لحقوق الانسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، وفداً من الخارجية الهولندية المنسقين لشؤون الأبحاث السيد باس ليمونارد، والسيدة ستيفاني بومن في وزارة المهجرين.

 
وخلال اللقاء، كان هناك سلسلة من الأسئلة للوفد الهولندي، تمحورت حول موضوع النازحين السوريين في لبنان، وشأن عودتهم إلى بلادهم، والإجراءات والمحاذير الدولية التي تتوجّس منها بعض الدول.

 
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من جهته، شرح الدكتور أبو سعيد للوفد أن "الخطة المعتمدة والتي وضعتها الوزارة تتماشى وكل القوانين الدولية المرعبة الإجراء في هذا الشأن، وان حرص الوزير شرف الدين هو عودة كريمة آمنة وطوعية للنازح السوري تحت سقف القوانين الدولية التي لحظناها في الخطة".

 
 
وقال أبو سعيد: "كما أن العناوين الثلاثة (التمييز والخوف والكراهية) لا ينطبقان في الخطة ولا تعود على لبنان، لأنه تم استضافة النازح السوري لمدة 11 عاما ولم يكن هناك لغاية الساعة أيا من هذه العناوين".

 
كما طلب ابو سعيد من "الجهات الدولية إعادة بناء الثقة مع المجتمع اللبناني وليس العكس، لأن لبنان لم يقم بأي خطأ في هذا الملف"، متمنيا "أن يتفهم الغرب الوضع العام في لبنان".

 
  
والتقى الدكتور ابو سعيد، بعد اللقاء، الوزير شرف الدين ووضعه في أجواء اللقاء في مكتبه في عاليه.

المصدر: الوكالة الوطنية
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