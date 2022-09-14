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لبنان

بعد مشكلة الكهرباء.. رئيس اتحاد بلديات جزين يرد على "التقدمي"

Lebanon 24
14-09-2022 | 10:09
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صدر عن رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش البيان التالي:

"تفاجأنا ببيان للحزب التقدمي الإشتراكي يتناولنا فيه بطريقة غير لائقة، ونحن لا نعلم من أين وكيف ولماذا نقل عنا كلام غير صحيح أو بيان غير موجود، ونحن حرصنا منذ البداية على حلّ مشكلة التعدي على شبكة الكهرباء من خلال الاتصالات مع المعنيين بعيداً عن الإعلام".

 
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وأضاف: "نحن لسنا بصدد فتح جدال في هذا الموضوع، ولكننا نطلب تصحيح البيان على وجه السرعة، وتحديد مصدر المعلومات الواردة فيه في ما خصنا وهي كما ذكرت سابقاً غير صحيحة، ونحن بعكس ما ذكر البيان عليمون كل العلم بمعامل الكهرباء التي تغذي منطقتنا".

وتابع: "من جهة ثانية، نعود ونكرر مطلبنا بإزالة التعدي على شبكة الكهرباء وبالتالي عودة الكهرباء الى منطقة جزين وبلدات نيحا وباتر وجباع، والعمل على إيجاد حلول علمية لموضوع التغذية والتوزيع العادل خاصةً للخدمات الأساسية والإنسانية، في ظل هذه الأزمة الاجتماعية بعيداً عن فوضى شريعة الغاب".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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