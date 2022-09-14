Advertisement

لبنان

بسبب أولاد... إشكال وإطلاق نار في الميناء!

Lebanon 24
14-09-2022 | 10:11
A-
A+
Doc-P-990520-637987726447702411.jpg
Doc-P-990520-637987726447702411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في مدينة الميناء، بين عدد من الشبان، وقد تطوّر الى اطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.

وعلم ان سبب الإشكال يعود لخلافات بين بعض الأولاد.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال في الميناء... والجيش يتدخل
lebanon 24
14/09/2022 18:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في مشغرة وظهور مسلّح... ما جديد الإشكال هناك؟
lebanon 24
14/09/2022 18:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
3 قتلى في إشكال مسلّح بين عائلتين... إليكم تفاصيل ما حصل في مشغرة!
lebanon 24
14/09/2022 18:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلقا النار عليه تحت الجسر في الميناء!
lebanon 24
14/09/2022 18:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2022-09-14
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website