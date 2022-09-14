بسبب أولاد... إشكال وإطلاق نار في الميناء!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في مدينة الميناء، بين عدد من الشبان، وقد تطوّر الى اطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.



وعلم ان سبب الإشكال يعود لخلافات بين بعض الأولاد.

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