كتاب من طلاب "الطاشناق" لفرونيتسكا

التقى وفد من لجنة المنظمة الشبابية ومصلحة طلاب "زاواريان" في حزب الطاشناق، مكتب الأمم المتّحدة في لبنان، وسلّم الوفد كتابًا موجهاً إلى الممثلة الخاصة لأمين العام الأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا بشأن الحرب بين اذربيجان وأرمينيا.

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