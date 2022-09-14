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لبنان

عثمان بحث والمفوّض المساعد للشرطة الاستراليّة الفدراليّة سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
14-09-2022 | 10:52
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر يوم،  في مكتبه بثكنة المقر العام، المفوّض المساعد للشرطة الاستراليّة الفدراليّة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ديفيد ماكلين، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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الشرطة الاستراليّة

اللواء عماد عثمان

لبنان

أوروبا

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