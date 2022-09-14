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لبنان

المرتضى التقى وفداً من الكورال الوطني اللبناني الفيحاء

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:30
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التقى اليوم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع  وفدا من الكورال الوطني اللبناني الفيحاء ضم المايسترو باركيف تسلاكيان والاستاذة رولا بو بكر وتم التداول في جملة نشاطات مشتركة بين الكورال والوزارة منها تنظيم اسبوع ثقافي لبناني في ارمينيا واحياء الذكرى العشرين لولادة الكورال في وذلك في قصر الاونيسكو في ١٣ من شهر كانون الثاني القادم.
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وإستقبل المرتضى رئيسة مؤسسة جمعية محترف المتن الأعلى السيدة إيناس نويهض بحضور عضوي الهيئة الإدارية للجمعية ميساء البنا وطلال غرز الدين حيث جرى البحث في شؤون ثقافية يهتم بها المحترف فضلًا عن الدورات التدريبية التي ينظمها بين الحين والآخر لا سيما المتعلقة بالحرف اليدوية والمهن التقليدية.

واطلع الوزير من الحضور على نشاطات المحترف المرتقبة لتنشيط الحركة الثقافية في المنطقة واتفق معها على إقامة حفل للشعر وفن الخطابة برعاية وحضور الوزير في الـ25 من الشهر الجاري على مسرح مدرسة راهبات مار يوسف دي ليون -دير الحرف في المتن الأعلى لتعزيز علاقة الطلاب باللغة العربية التي تبقى الركن الاساس في هويتنا الثقافية.
 
 
 
 
 
 
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