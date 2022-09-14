المرتضى التقى وفداً من الكورال الوطني اللبناني الفيحاء

التقى اليوم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع وفدا من الكورال الوطني اللبناني الفيحاء ضم المايسترو باركيف تسلاكيان والاستاذة رولا بو بكر وتم التداول في جملة نشاطات مشتركة بين الكورال والوزارة منها تنظيم اسبوع ثقافي لبناني في ارمينيا واحياء الذكرى العشرين لولادة الكورال في وذلك في قصر الاونيسكو في ١٣ من شهر كانون الثاني القادم.

Advertisement