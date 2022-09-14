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لبنان

المرتضى استقبل وفدا من "الكورال الوطني اللبناني - الفيحاء"

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:11
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التقى وزير الثقافة القاضي في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفدا من "الكورال الوطني اللبناني - الفيحاء" ضم المايسترو باركيف تسلاكيان والاستاذة رولا بو بكر.
 
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وتم التداول في جملة نشاطات مشتركة بين الكورال والوزارة، منها تنظيم اسبوع ثقافي لبناني في ارمينيا واحياء الذكرى العشرين لولادة الكورال في وذلك في قصر الاونيسكو في 13 كانون الثاني المقبل.
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