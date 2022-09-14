المرتضى استقبل وفدا من "الكورال الوطني اللبناني - الفيحاء"

Advertisement

التقى وزير الثقافة القاضي في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفدا من "الكورال الوطني اللبناني - الفيحاء" ضم المايسترو باركيف تسلاكيان والاستاذة رولا بو بكر.وتم التداول في جملة نشاطات مشتركة بين الكورال والوزارة، منها تنظيم اسبوع ثقافي لبناني في ارمينيا واحياء الذكرى العشرين لولادة الكورال في وذلك في قصر الاونيسكو في 13 كانون الثاني المقبل.