"لبنان 24": ننفي هذه الرواية المفبركة

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صدر عن موقع" لبنان 24" البيان الاتي:يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب برواية مفبركة منسوبة الى " لبنان 24"عن خلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.ان " لبنان 24" ينفي صدور هذه الرواية عنه ، ويؤكد انه لا يقارب مثل هذه الاخبار وانه يحتفظ بحقه في ملاحقة من يقفون وراء هذا العمل بالطرق القانونية ، فاقتضى التوضيح.