جميل عبود: اتصلت بميقاتي واطلعت منه على الإجراءات المتبعة لإخماد الحريق في مكب النفايات بطرابلس

غرد النائب جميل عبود عبر "تويتر": "اجريت اتصالا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للاطلاع منه على آخر المستجدات والاجراءات المتبعة لإخماد الحريق الذي نشب اليوم في مكب النفايات في طرابلس. واكد الميقاتي متابعة الاجراءات اللازمة وبذل الجهود الرامية الى تطويق الحريق بالسرعة الممكنة بعد اتصال اجراه بوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وقائد الجيش، طالبهم بتوفير ما يلزم لاخماد الحريق حفاظا على ارواح وصحة اهل المدينة".

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