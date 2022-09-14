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لبنان

ضو: مع المودعين بوجه تحالف المصالح المصرفية وحاكم المركزي والمنظومة

Lebanon 24
14-09-2022 | 12:40
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غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر" :"سالي حافظ وآلاف اللبنانيين احتجزت اموالهم ومدخراتهم لدى مافيا المصارف، وكردّ فعل يحاولون استرجاع اموالهم عبر الاستحصال على الحق بالذات.
اقتحام المصارف لتحصيل الحقوق انما هو نتيجة لتعطيل المحاسبة وشلل القضاء خدمة للمنظومة. 
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مع المودعين بوجه تحالف المصالح المصرفية وحاكم المصرف المركزي والمنظومة".
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