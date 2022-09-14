نديم الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: "يا رئيس صنع في لبنان أو لا رئيس"

أشار النائب نديم الجميل خلال الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الكتائب في الذكرى الاربعين للرئيس الشهيد بشير الجميل في ساحة ساسين في الاشرفية، الى ان "القوة التي كانت لدى بشير الجميل والتي زرعها فينا لم تكن استقواءً من أحد على احد او لفرض سلطة بقوة السلاح".

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وتابع قائلاً: ""حزب الله" سيطر على مختلف مؤسسات الدولة وإلى متى سنبقى خائفين من المواجهة التي تكون من منطق واحد وهو الإيمان بالدولة الجامعة التي تحمي الجميع".

وعن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قال الجميّل: "هو أصلًا غير موجود في بعبدا ولا في ضمير هذا الوطن و"بيترك أو ما بيترك ستين سنة" واذا بقي فنحن سنقبعه".

وتابع قائلاً: "نحن أردنا أن نواجه ورئيس مرؤوس لن نقبل به ورئيس مستلزم لإيران أو لأي جهة لا نريده ورئيس ذمّة "ما في" وقاهرة 2 "ما في" و"يا رئيس صنع في لبنان أو لا رئيس وهذه مسؤوليتنا كلّنا".



