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لبنان

سامي الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: لن نقبل أن نعيش يوماً إضافيًّا مثل الست سنوات التي مرّت

Lebanon 24
14-09-2022 | 12:52
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أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل خلال الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الكتائب في الذكرى السنوية الاربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل في ساحة ساسين في الاشرفية، إلى أنه "هناك دولتان على 10452 كلم ومواجهات ومساوات تعطيل الحكومة وتعطيل البرلمان والانتخابات الرئاسيّة واغتيالات حتى سقطت الدولة بيد "حزب الله" في الـ2016 نتيجة التسوية الرئاسية". 
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وتابع قائلاً: "ما نعيشه اليوم هو نتيجة سيطرة دولة "حزب الله" على الدولة اللبنانية ورغم كل الخصوصيات واختلاف وجهات النظر هناك ما يجمعنا وهو الحفاظ على لبنان لنبقى نعبّر عن رأينا واختلافاتنا".
 
وأضاف: "لا نريد أبو ملحم على كرسي الرئاسة ولن نقبل أن نعيش يوماً إضافيًّا مثل الست سنوات التي مرّت ولا نقبل أن تخضع الجمهورية اللبنانية لدولة "حزب الله"".
 
وتوجه الجميّل إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً: "الخيار لكم إن كنتم تريدون العيش مع الشعب اللبناني تحت سقف الجمهورية أو فرض حياة الذل التي نعيشها فستتحمّلون مسؤولية الطلاق مع كلّ اللبنانيين".
 
 
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