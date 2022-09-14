المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعلن عن عودة التغذية الكهربائية لهذه القرى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن عودة التغذية الكهربائية للقرى المستفيدة من خط جزين رقم ١ في محطة الاولي بعد فصل الخطوط الاضافية في قرى الشوف الاعلى واعادة الشبكة الى نفس وضعيتها الاساسية في الشوف الاعلى والتي تشمل باتر ونيحا وجباع الشوف وجبلي ومحطة ضخ المياه في مرستي.

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وجددت المصلحة مناشدتها القرى المستفيدة من الخطوط رقم ١ و ٢ و٣ (جزين - الشوف واقليم التفاح ) في محطة الاولي تخفيف الحمولة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لضمان تغذية كافة البلدات المغذاة من هذه الخطوط؛ بالاضافة الى التمكن من المساهمة في الحفاظ على ثبات الشبكة العامة من خلال وضع جزء من الانتاج على خطوط ٦٦ ك.ف لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان على تلبية الحاجات الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار كمية المياه المتاحة في بحيرة القرعون.