Advertisement

لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعلن عن عودة التغذية الكهربائية لهذه القرى

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:01
A-
A+
Doc-P-990584-637987828435615754.jpg
Doc-P-990584-637987828435615754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن عودة التغذية الكهربائية للقرى المستفيدة من خط جزين رقم ١ في محطة الاولي بعد فصل الخطوط الاضافية في قرى الشوف الاعلى واعادة الشبكة الى نفس وضعيتها الاساسية في الشوف الاعلى والتي تشمل باتر ونيحا وجباع الشوف وجبلي ومحطة ضخ المياه في مرستي.
Advertisement
 
وجددت المصلحة مناشدتها القرى المستفيدة من الخطوط رقم ١ و ٢ و٣ (جزين - الشوف واقليم التفاح ) في محطة الاولي تخفيف الحمولة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لضمان تغذية كافة البلدات المغذاة من هذه الخطوط؛ بالاضافة الى التمكن من المساهمة في الحفاظ على ثبات الشبكة العامة من خلال وضع جزء من الانتاج على خطوط ٦٦ ك.ف لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان على تلبية الحاجات الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار كمية المياه المتاحة في بحيرة القرعون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2022-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:37 | 2022-09-14
17:18 | 2022-09-14
16:13 | 2022-09-14
14:47 | 2022-09-14
14:31 | 2022-09-14
14:15 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website