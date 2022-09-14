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لبنان

في عكار... إشكال يودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة!

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:16
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وقع إشكال بين عائلة شاهين من جهة وعائلة أسعد من جهة أخرى في بلدة قبعيت العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" مما أدى إلى سقوط 3 قتلى من عائلة واحدة.
 
وفي التفاصيل، بعدما أقدم أفراد من العائلة الاولى بإطلاق النار على صالة الرابية، أصيب كل من "ع.أ" و زوجته وإبنه الذين كانوا جميعًا داخل الصالة، وقد نقلوا الى مستشفى الحبتور في حرار للعلاج إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم. 
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كما أدخل جريح بحالة حرجة الى العناية المشددة داخل المستشفى.

وعلم أن الإشكال يعود سببه إلى خلاف على قطعة ارض قرب الصالة.
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