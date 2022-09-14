في عكار... إشكال يودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة!

وقع إشكال بين عائلة شاهين من جهة وعائلة أسعد من جهة أخرى في بلدة قبعيت العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" مما أدى إلى سقوط 3 قتلى من عائلة واحدة.

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وفي التفاصيل، بعدما أقدم أفراد من العائلة الاولى بإطلاق النار على صالة الرابية، أصيب كل من "ع.أ" و زوجته وإبنه الذين كانوا جميعًا داخل الصالة، وقد نقلوا الى مستشفى الحبتور في حرار للعلاج إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم.كما أدخل جريح بحالة حرجة الى العناية المشددة داخل المستشفى.وعلم أن الإشكال يعود سببه إلى خلاف على قطعة ارض قرب الصالة.