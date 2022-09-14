نصار مفتتحًا شاليهات السان جورج المرممة: أكثر ملف حساس يمكن أن يدخل للدولة أموالًا هو ملف الأملاك البحرية

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وأكد الوزير نصار أن: "اكثر ملف حساس يمكن أن يدخل للدولة اموالا هو ملف الاملاك البحرية، ونطلب من معالي الوزير حميه اعطاءه الاهمية الكافية. واعتقد ان الاملاك البحرية مسألة مهمة يجدر العمل بها من اجل توفير الايرادات الكبيرة للدولة اللبنانية". افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الشاليهات المرممة حديثاً في فندق السان جورج – بيروت، في حفل اقيم ،مساء اليوم، بحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، الدكتور مؤنس فضل الله ممثلا وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، صاحب منتجع السان جورج وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأكد الوزير نصار أن: "اكثر ملف حساس يمكن أن يدخل للدولة اموالا هو ملف الاملاك البحرية، ونطلب من معالي الوزير حميه اعطاءه الاهمية الكافية. واعتقد ان الاملاك البحرية مسألة مهمة يجدر العمل بها من اجل توفير الايرادات الكبيرة للدولة اللبنانية".

وأضاف: "اليوم سنفتتح 14 شاليه في هذا المنتجع، ما يؤكد ثقة اصحاب المشروع بمستقبل هذا البلد".

وأشار نصار إلى أنه "في هذا الصيف كانت الارقام في السياحة البحرية مشجعة جدا، والسان جورج يحتوي كل مقومات النجاح السياحي، ونحن كوزارة سياحة سنعتمد مرفأ السان جورج للقيام بالعديد من النشاطات السياحية وفي 13 تشرين الثاني سيكون لدينا ماراتون بيروت، وتجري المشاورات للقيام بحدث في هذا الموقع قبل الماراتون بيومين".





واعلن "عن استقبال لبنان لحوالي مليون وستماية وخمسين الف سائح هذا العام، ما ادخل حوالي ستة مليارات ونصف المليار من العملة الصعبة الفريش دولار والتي كان لها أهمية على الاقتصاد اللبناني".