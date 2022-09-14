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لبنان
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2022
|
13:40
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أفادت معلومات "لبنان 24 " بأن 90 في المئة من مختلف محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية أقفلت أبوابها بعد ظهر اليوم بسبب الإرتفاع المفاجئ والكبير في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية والذي ناهز لدى العديد من الصرافين الـ38000 ليرة لبنانية.
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ولفتت المصادر إلى أن"هذا الإقفال للمحطات جاء بسبب عدم حماية أصحابها من تقلبات سعر الدولار ضمن جدول أسعار المحروقات".
أضافت" أنه حتى الآن لم تتجاوب وزارة الطاقة ولا المديرية العامة للنفط مع مطلب المحطات في احتساب الجعالة بالدولار او إقرار تسعيرة حمائية لهم من تقلبات سعر الدولار".
وأعلنت المصادر أنه من المفترض أن يصدر يوم غد الخميس جدول جديد لأسعار المحروقات على أن يلحظ قفزة إضافية على سعر البنزين تتجاوز الـ20000 ليرة لبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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