Advertisement

لبنان

صندوق الزكاة في صيدا يطلق حملة تبرع بهدف تأمين شنط مدرسية للطلاب الفقراء

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:44
A-
A+
Doc-P-990598-637987852743644090.jpg
Doc-P-990598-637987852743644090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق صندوق الزكاة في صيدا حملة تبرع بهدف تأمين شنط مدرسية للطلاب الفقراء الذين ليس لديهم قدرة مالية على تأمين مستلزماتهم التعليمية.

وحدد الصندوق قائمة بالأماكن التي يمكن للمتبرعين التوجه إليها وهي:
Advertisement
1- قطب سيتي - الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا
2- مكتبة زياد
3- مكتبة سميح
4- مكتبة السراي
6- المكتبة العصرية
5- لاروز كافيه
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2022-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:37 | 2022-09-14
17:18 | 2022-09-14
16:13 | 2022-09-14
14:47 | 2022-09-14
14:31 | 2022-09-14
14:15 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website