صندوق الزكاة في صيدا يطلق حملة تبرع بهدف تأمين شنط مدرسية للطلاب الفقراء

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أطلق صندوق الزكاة في صيدا حملة تبرع بهدف تأمين شنط مدرسية للطلاب الفقراء الذين ليس لديهم قدرة مالية على تأمين مستلزماتهم التعليمية.وحدد الصندوق قائمة بالأماكن التي يمكن للمتبرعين التوجه إليها وهي:1- قطب سيتي - الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا2- مكتبة زياد3- مكتبة سميح4- مكتبة السراي6- المكتبة العصرية5- لاروز كافيه