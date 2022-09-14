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لبنان

دوريات وحواجز أمنية في طرابلس... بماذا تقوم؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 14:11
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تقوم وحدات الجيش بتسيير دوريات متنقلة في شوارع مدينة طرابلس، كما تقيم قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة في عدد من الطرقات الرئيسية حيث تقوم عناصرها بتفتيش السيارت والتدقيق بالهويات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش والقوى الأمنية لحفظ الأمن والامان في مدينة طرابلس ومنع حدوث اي نوع من التفلت الامني الذي يخل بأمن المدينة وأهلها.
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