عطاالله: صار لافتا إستغلال ذكرى الشهداء للشتم

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر "تويتر": "صار لافتا إستغلال ذكرى الشهداء للشتم، وصارت هالمناسبات فرصة للتباري مين بيشتم أكتر، ومين لسانو أطول، ومين عقلو أصغر، وهون صار المتل معكوس: يللي خلف مات...يا حرام عليك يا بشير شو طلعت فقير".

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