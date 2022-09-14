مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانلم تقر الموازنة بعد والدولار حلق الى 37 الف ليرة لبنانية... والحال والسؤال: ما العتبة التي سيبلغها الدولار وما هي عتبات الضرائب في حال أقر مشروع الموازنة كما هو؟؟؟بعد انتظار عشرة أشهر لإقرار موازنة ال 2022 طار اليوم الأول من الجلسات المقررة لدراستها وذلك لدى غياب الكتل المسيحية التي شددت على عدم المشاركة لتزامن الرابع عشر من ايلول ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل وعليه حدد رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة الاولى في العاشرة والنصف غدا" الخميس فيما كان البارز حضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الى ساحة النجمة والطلب الى الرئيس بري إرجاء الجلسة قائلا: أنا ضد مقاطعة الجلسات النيابية مهما كانت الاسباب ولن أغرد خارج السرب.وفيما معظم القوى السياسية ولاسيما منها الموجودة في السلطات تعيش في اللوج وغالبية الناس تقبع في الدرك السفلي من المعيشة المذلة شهد الشأن المصرفي اليوم عملية اقتحام أخرى لمصرف وهذه المرة نفذتها سيدة في بنك لبنان والمهجر (بلوم) حيث اقدمت مودعة تدعى سالي حافظ على الاقتحام والحصول على مبلغ 13 ألف دولار ونحو ستة ملايين ليرة لبنانية بهدف تأمين العلاج لشقيقتها المريضة بالسرطان ولتكتب بعدها على صفحتها على فايسبوك: "انا صرت بالمطار. بشوفكن باسطنبول. تشاو".الأمن العام اللبناني نفى كل ما أشيع عن توقيف الأمن العام لسالي حافظ وأوضح أنها لم تغادر عبر المطار...في الاستحقاق نواب التغيير تابعوا جولتهم النيابية عارضين مبادرتهم الانتخابية الرئاسية.على مسار آخر أفادت معلومات مستقاة من مراجع سياسية معنية بملف الترسيم الحدودي البحري أن هناك أجواء جدية وإيجابية وستظهر جليا" في الاسبوع الاول من تشرين الأول المقبل.أما المشهدية اللبنانية المجلية التي نبدأ بها نشرتنا فهي من الولايات المتحدة وتحديدا" من العرض الاخير لفرقة مياس اللبنانيةفي برنامج AMERICA'S GOT TALENTفوسط اشتعال مسرح البرنامج بالتصفيق للفرقة المميزة ينتظر اللبنانيون اكتمال الفرحة وتوهجها بفوزهم النهائي عندما تعلن النتائج في الثالثة فجر غد الخميس بتوقيت بيروت.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انإلى يوم غد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم على نية درس وإقرار الموازنة العامة لعدم إكتمال النصاب ب57 نائبا وبمقاطعة عدد من الكتل وعلى رأسها كتلتا القوات والكتائب ليلتحق بهما وقبيل ساعات تكتل لبنان القوي.وللمفارقة في 14 أيلول 2017 عقد مجلس الوزراء جلسة لم تتم مقاطعتها وقد حضر فيها آنذاك وزراء من الكتل المقاطعة اليوم وفق ما لفت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.إذا يوم غد لناظره قريب فالجلسات ستنطلق لدرس وإقرار موازنة سجل في هوامشها العديد من الكتل ملاحظات واعتراضات لكن الإنطلاق في النقاش سيبدأ من معادلة قوامها: تقدير السيىء والأسوأ وما بين إقرار هذه الموازنة أو الإبقاء على مسار الفلتان القائم في المالية العامة.على إن إرجاء جلسة الموازنة العامة لم يكن في المشهد الداخلي هو الحدث وحده فلقد طغى عليه مشهدا إقتحام مصرفين من قبل المودعين في السوديكو و في عاليه فعن أي وطن نتحدث اليوم؟.عن وطن عاجز أمام دولار يتحكم فيه المضاربون بأموال الناس ورواتبهم ليزيدوها تآكلا عبر السوق السوداء فيما لم يحدد سعر صرف الدولار الذي تجاوز اليوم ال 37 الف ليرة ومعه تحدد أسعار قوت يومهم؟عن وطن عاجز عن رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من عداد صفر؟.ولكل هذه الأسئلة عنوان واحد: وطن عاجز عن تشكيل حكومة في مرحلة لا وقت للترف والسجال واستحصال حقوق لا تغني ولا تسمن إلا اصحابها.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فياليوم اثبت مجلس النواب انه سيد نفسه حقا. فرئيسه نبيه بري اصر على ان يعقد جلسة مناقشة الموازنة رغم معارضة الكتل المسحية الكبرى، اضافة الى كتل اخرى ومستقلين، لتزامن الجلسة مع يوم استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه .لكن تحدي بري مشاعر قسم كبير من اللبنانيين انقلب عليه، فتمكن المعارضون من تعطيل النصاب، وأجلوا الجلسة رغما عن قراره. لكن السؤال يبقى: هل تصرف بري كرجل دولة حقا، ام انطلاقا من موقعه السياسي كرئيس لحركة امل وكجزء من الثنائي ؟ والا يدري بري ان موقعه كرئيس لمجلس النوب يحتم عليه ان يحترم رؤساء الجمهورية السابقين، وخصوصا اذا كان الرئيس، كالذي نتذكره اليوم، بلغ مرتبة الشهادة ؟على اي حال، المجلس قال كلمته ، عسى ان يسمعها الرئيس بري في المرة الثانية، كذلك عسى ان يسمعها بعض نواب ونائبات التغيير، الذين شاركوا في تحدي مشاعر اللبنانيين. فهل هكذا يكون التغيير الحقيقي؟ وهل بتجاهل تضحيات من سبقونا يتحقق التغيير المنشود؟امنيا، اقتحامان لمصرفين في يوم واحد. الاول في السوديكو، والثاني في عاليه. خطورة العمليتين انهما تأتيان بعد عمليتين مماثلتين حصلتا قبل مدة، ما يطرح مخاوف كثيرة حول مستقبل الامن في المصارف. ويزيد الوضع خطورة، الوضع الاقتصادي- الاجتماعي الذي يتدهور بسرعة.فاليوم لامس الدولار ال 37 الف ليرة، كما ارتفع سعر البنزين بمعدل عشرين الف ليرة للصفيحة الواحدة.على خط تحقيقات المرفأ تطوران. الاول يتمثل في تسمية وزير العدل القاضية سمرندا نصار لتكون القاضية الرديفة للمحقق العدلي طارق البيطار. التسمية اثارت الكثير من الاسئلة في الاوساط القانونية والسياسية، واكدت شكوك البعض حول جنوح الوزير هنري خوري الى تسييس الملف.اما التطور الثاني فيتمثل بكشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان تكتل الجمهورية القوية قد يضطر الى تنظيم عريضة اتهام بحق وزير المال يوسف خليل، اذا ما استمر بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائية. فهل ينفع هذا الاسلوب في ايقاظ ضمير الوزير خليل، ام ان لا حياة لمن تنادي؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارفي البلد غير المتزن تطيح المزايدات بجلسة نيابية خصصت للموازنة البعيدة اصلا كل البعد عن الموازين العلمية والارقام المنطقية، ويصبح نبش المناسبات ضروريا بما يناسب اهل النكايات..في البلد غير المتزن يصبح الدولار ميزان الحياة الاقتصادية والمالية بتداعياتها الاجتماعية والسياسية، ويصبح ارتجال الخطط الاقتصادية ضرورة لرفع العتب والمسؤولية عن حكام المال..في البلد غير المتزن تضع السلطة بمتفرعاتها السياسية والمالية والقضائية الناس بوجه بعضهم البعض، ويصبح انتزاع الحق المسروق من قبل البنوك عبر طرق ملتوية كأفلام هليودية تستخدم فيها كل انواع الاسلحة البلاستيكية، ويوضع فيه الفقير والمريض وصاحب الحق المسروق بوجه موظفين ومواطنين وجميعهم شركاء بكل انواع الوجع والتعاسة والفقر..ومع كل هذا فان ميزان السياسة ما زال مختلا، والسبيل الى حكومة مكتملة المواصفات في غياهب المماطلة والمزايدات، فيما المجلس النيابي الذي اجل جلسته اليوم لعدم اكتمال النصاب يكمل غدا محاولات الانعقاد لنقاش موازنة لملمت الحكومة ارقامها ورمتها في ساحة النجمة..ومع كل ساحات الوجع اللبناني هذه فان الامل ما زال منعقدا على الامواج القادمة من البحر محملة بالخير اللبناني الذي لا بد انه سيكون وفيرا ما دام انه محمي بمعادلات المقاومة، فالاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطا متقدما بحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه، كما قال، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته..في جنين الفلسطينية لقن مقاومان فدائيان الاحتلال درسا امنيا وعسكريا موجعا، فعند حاجز الجلمة بالضفة الغربية كمن المقاومان أحمد وعبد الرحمن عابد لقوة صهيونية فأرديا قائدها برتبة رائد قتيلا واصابا آخرين، قبل ان يرتقيا شهيدين..عملية قرأها الاحتلال تطورا خطيرا، واياما قادمة صعبة وفق خبرائه العسكريين، فغضب الضفة آت بحسب هؤلاء، والتأهب مطلوب على كل المستويات..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيوفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، لم يكتمل النصاب، فلم تعقد جلسة مناقشة الموازنة، التي أصر على موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رغم مصادفتها مع المناسبة الوطنية الأليمة والكبيرة.لم يكتمل النصاب، بفعل موقف غالبية الكتل والنواب المسيحيين في مجلس 2022. وإذا كانت مزايدات حزب القوات اللبنانية مفضوحة، بعدما صمتت مع الكتائب وآخرين منذ عام 2005، وفي عز التحالف مع تيار المستقبل، عن المطالبة بالتعطيل يوم 14 أيلول، أسوة بيوم 14 شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فالبارز في الساعات الأخيرة كان موقف التيار الوطني الحر، حيث تمنى تكتل لبنان القوي أمس على الرئيس نبيه بري الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوما واحدا لبدئها تزامنا مع ذكرى 14 ايلول، معربا عن تضامنه بالكامل مع هذه الدعوات، احتراما للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن.وفي وقت عاود حزبا القوات والكتائب صراعهما التقليدي على احتكار الذكرى، من دون أن تنفع تمثيليات الوفود المتبادلة في إخفاء حقائق الخلاف، يعاود المجلس النيابي اعتبارا من العاشرة والنصف من صباح الغد النقاش في مشروع موازنة 2022.واليوم، علمت الOTV ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتمع مع اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الاميركي هوكشتاين على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان هوكشتاين ارسلها قبل يومين .وعلم ان الجانب اللبناني ينتظر المراسلة الرسمية التي سيرسلها هوكشتاين والمتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه .الى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات.وكشف الرئيس عون ان الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطا متقدما حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته.وجدد رئيس الجمهورية التأكيد في سياق آخر، ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي. وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصا على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون ال بي سيما حصل في مصرف لبنان والمهجر اليوم ليس مفاجئا, لا بل هو نتيجة حتمية لمسار من التهرب من المسؤولية, ارتكبه نظام سياسي ومالي في حق شعب بكامله.سالي حافظ, مثلت المودعين اللبنانيين, الذين شهدوا على سرقة العصر, وسكتوا من 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم, أي خلال سنتين وعشرة اشهر وثمانية وعشرين يوما, وهم يعيشون من فتتات أموالهم.ما فعلته سالي, وقبلها عبد الله الساعي وبسام الشيخ حسين سيتكرر, وهذا ليس تهديدا وليس من ضروب الخيال او التنجيم.هذا واقع مواطنين فقدوا الثقة بدولتهم وقدرتها على اعادة جنى اعمارهم. واقع, ان لم تعترف به السلطتان السياسية والمالية, وتعملان على حله, تكونان مجددا مسؤولتين عن سقوط بلد بكل مواطنيه, بعد الافلاس, في فوضى شريعة الغاب.لن يمر ما حدث اليوم مرور الكرام، حتى لو طغت في الأيام المقبلة بعض الاحداث المتسارعة عليه, ولعل أبرزها مصير ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.وفي هذا الاطار, علمت الLBCI, ان اجتماعا عقد في قصر بعبدا اليوم, ضم اللجنة التقنية المكلفة ملف الترسيم, والمؤلفة من عسكريين ومدنيين, والفريق اللبناني المكلف التفاوض عبر الوسيط الاميركي آموس هوكستاين مع اسرائيل.الاجتماع درس واقع الترسيم, بعدما اسقط فريق الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني, الاحداثيات التي ارسلها هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين الاثنين على الخرائط.هذا في وقت ينتظر لبنان الصيغة التي يعدها الوسيط الاميركي حول وقائع مفاوضات الترسيم, والتي من المفترض ان تسلم الى المسؤولين في بيروت في غضون الايام المقبلة، ما يشكل آخر مرحلة في مسار التفاوض, يحدد لبنان على أساسها موقفه الرسمي.الصور من حولنا اما مأساوية, واما ضبابية, أما نور الشمس فسيشرق علينا في عز الليل من لوس انجلوس, حيث رفع فريق مياس وبالعامية "راسنا بالعالي".الLBCI ستواكب صدور نتائج AMERICA'S GOT TALENT , تماما كما تواكب وجع الناس الذي انفجر اليوم.=======