ميقاتي يزور عون غدًا... والاجتماع لا يتعلق بالحكومة

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كشفت معلومات "الجديد" أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا غداً لاجتماع لا يتعلق بالحكومة والبحث سيكون محصوراً بالتشاور عشية مغادرة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى نيويورك وترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.