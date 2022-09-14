في صيدا... فرار 10 سجناء من مخفر الجديدة – الحسبة

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كشفت مصادر أمنية في مدينة صيدا لـ"لبنان 24" عن فرار عشرة سجناء من نظارة مخفر صيدا الجديدة – الحسبة (جنوبي المدينة) من دون توفر أي معلومات حتى الآن عن ملابسات فرارهم.وعلى اثر عملية الفرار نفذت قوى الأمن الداخلي في المدينة انتشارًا واسعًا في المنطقة حيث تقوم بعملية مسح شامل لها بحثًا عن السجناء الفارين والذين افيد انهم كانوا موقوفين في قضايا مختلفة.والسجناء العشرة الفارون كانوا من بين 12 سجينًا موقوفًا في نظارة المخفر المذكور قبل عملية الفرار.