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لبنان

هوكشتاين على تفاؤله

Lebanon 24
14-09-2022 | 17:18
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لا يزال الوسيط الأميركي على تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، لكن مسألة العودة إلى الناقورة لا تزال غامضة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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