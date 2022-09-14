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لبنان

تدخّل لاحتواء توتّر

Lebanon 24
14-09-2022 | 17:37
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تدخّلت جهة نافذة من وراء الحدود لإحتواء توتّر حزبي إرتدى طابع العنف المسلح، لمنع تكراره وتنظيم الخلاف على نحو مغاير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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