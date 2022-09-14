29
o
بيروت
31
o
طرابلس
14
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يخشى الإقدام على تنازل... قد يجرّ إلى تنازلات جديدة
Lebanon 24
14-09-2022
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": فعلياً، هي ليست الفوضى الدستورية التي سيلجأ إليها رئيس الجمهورية قبل رحيله. فكلّ السيناريوات المتخيّلة من جانب البعض، كاستعادة مشهدية العام 1988 وما تلاها من اشكالات، ليست بوارد التكرار، ولو على شاكلة حكومة انتقالية أو تسليم الحكم للمجلس الدستوري أو للجيش. ولكنّه بالتأكيد، يسعى إلى فوضى سياسية تساعده على إرباك الجميع.وفق هؤلاء، فإنّ الفريق العوني سيلجأ بطبيعة الحال إلى الشارع ليعيد شدّ عصب جمهوره، وسيوظّف الخطاب المذهبي بوجه خصومه خصوصاً اذا صار المكوّن المسيحي خارج السلطة التنفيذية.
Advertisement
إلى جانب الضغط السياسي، سيسعى العونيون إلى شلّ عمل حكومة تصريف الأعمال على نحو نهائي من خلال دفع بعض الوزراء المقرّبين منهم، إلى الاعتكاف الشامل عن العمل الوزاري، للطعن سياسياً، بكلّ أعمال الحكومة. أضف إلى ذلك احتمال مقاطعة مجلس النواب وجرّ بقية المسيحيين إلى هذا الموقف الاعتراضي تحت عنوان عزل المسيحيين. وقد تكون مقاطعة جلسة مناقشة الموازنة أمس، بمثابة «بروفا» أولية تنتظر البرلمان في حال الاشتباك السياسي. بالنتيجة، يريده الرئيس عون، شللاً تاماً.والأرجح أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بات يدرك هذه الاحتمالات، وهو لذلك قرر تحريك مولّدات التأليف من جديد خصوصاً وأنّ بعض الأطراف ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يضغط باتجاه تفعيل المشاورات والدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة، ولو أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع خطاً أحمر تحت احتمال توسيع الحكومة لتضمّ وزراء سياسيين، وهو شرط الفريق العوني الأساسي، لوضع توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم التأليف. لكن معادلة التأليف باتت محكومة بسقف محدد وضعه الرئيس عون: إمّا توسيعها لتضمّ وزراء مسيحيين، وإما لا تأليف. ومن بعد عهده الطوفان!خلال الساعات المقبلة، سيوضّب ميقاتي حقائبه لبدء رحلة خارجية ستقوده إلى نيويورك حيث يفترض أن يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين، يعتقد أنّها ستجدد غطاءه الغربي لتجعل منه رقماً صعباً، ويحسّن موقعه التفاوضي بوجه الفريق العوني. وقد يستعد بعد عودته إلى تجديد موعده في قصر بعبدا في محاولة لابرام تفاهم مع رئيس الجمهورية عسى الحكومة تولد قبل أيام من انتهاء العهد. النيّة قد تكون قائمة لدى رئيس الحكومة المكلف لكنه يخشى المبادرة بحجة أنّه في حال أقدم على أي تنازل قد يريح الفريق العوني، فما الذي يمنع من أن يجرّ سلسلة مطالب اضافية، فيكون التنازل مجانياً وفتح باب الاعتراض عليه؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:17 | 2022-09-14
14/09/2022 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
Lebanon 24
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
13:40 | 2022-09-14
14/09/2022 01:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحامات متبادلة بين القوميين
Lebanon 24
اقتحامات متبادلة بين القوميين
05:34 | 2022-09-14
14/09/2022 05:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثّر لشقيقة سالي حافظ... هكذا انتظرتها بالسيارة وهي داخل المصرف!
Lebanon 24
فيديو مؤثّر لشقيقة سالي حافظ... هكذا انتظرتها بالسيارة وهي داخل المصرف!
07:32 | 2022-09-14
14/09/2022 07:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:59 | 2022-09-14
14/09/2022 09:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:49 | 2022-09-15
الموازنة على طاولة مجلس النواب
04:03 | 2022-09-15
الرئيس عون التقى الشامي.. وهذا ما تم بحثه
04:00 | 2022-09-15
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
03:52 | 2022-09-15
في مستهل الجلسة.. اعتراضات وتحفظات
03:45 | 2022-09-15
شركة معروفة تخسر زبائنها بسبب التهريب
03:30 | 2022-09-15
هل سيرتفع سعر ربطة الخبز؟
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
15/09/2022 11:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
15/09/2022 11:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
15/09/2022 11:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact