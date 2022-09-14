بري "نحو الاستحقاق الرئاسي"

قال مصدر نيابي مطلع لـ" الديار" ان الرئيس نبيه بري سينصرف بعد اقرار الموازنة الى درس كل المعطيات على ضوء اتصالات ومداولات يجريها في الفترة القريبة قبل الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

واضاف ان رئيس المجلس عازم على الدعوة لهذه الجلسة في خلال المهلة الدستورية وانه اكد امام زواره مؤخرا التزامه بالاصول الدستورية كما فعل في كل الاستحقاقات المماثلة.

ولفت المصدر الى انه من السابق لاوانه تحديد موعد الجلسة وان هذا الامر يعود للرئيس بري وتقويمه للمعطيات التي تتوافر له.

وعن تامين نصاب الثلثين كما ينص الدستور قال المصدر، ان هذا الامر يتوقف على موقف الكتل والنواب، مع العلم ان الجميع يؤكد الان على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.