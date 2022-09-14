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لبنان

دوي انفجار قنبلة في طرابلس

Lebanon 24
14-09-2022 | 23:14
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اقدم مجهولون مساء أمس على القاء قنبلة داخل مجرى نهر ابو علي، في طرابلس، وقد سمع دوي انفجارها في ارجاء المدينة.
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