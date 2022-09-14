عملية سلب في طرابلس.. اليكم التفاصيل

أقدم شخصان على متن دراجة نارية على سلب المواطن "ر.غ." اثناء مروره في شارع بور سعيد في الميناء طرابلس سيراً على الاقدام.وقد فر السارقان الى جهة مجهولة، في حين ادعى المواطن لدى قوى الامن الداخلي.