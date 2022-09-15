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لبنان

هكذا علّق حكام برنامج America's got Talent على فوز فرقة "مياس".. ورسالة إلى اللبنانيين (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2022 | 00:33
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بعد الفوز المستحق لفرقة "مياس" اللبنانية بلقب برنامج America's got Talent، علّق عدد من الحكام في البرنامج على النتيجة النهائية.

 

فاعتبرت النجمة صوفيا فيرغارا، أن فرقة مياس استحقت الفوز لأن الراقصات شغوفات بما يفعلنه، وكشفت لـLBCI  أن فتيات الفرقة قدمن لها هدية وهي قلادة عبارة عن أرزة.

 

وأشارت فيرغارا إلى أن لبنان هو بلد قريب الى قلبها نظرا لكونها ترعرعت في منطقة تضم جالية لبنانية في كولومبيا.

#Sofia_Vergara expresses her joy at #Mayyas' victory: " #Lebanon is a country close to my heart"

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صوفيا فرغارا تعبر عن فرحها بفوز #مياس : #لبنان بلد قريب من قلبي... @SofiaVergara @mayyasofficial #كرمالك_يا_لبنان #changetheworld pic.twitter.com/onDWDM1dS3

 

من جهتها، كشفت هايدي كلوم أنها كانت تتوقع فوز "مياس" باللقب.

 

ولفتت الى أنهم لم يكونوا بحاجة لتعديل اي شيء في عرضهم بل كانوا جاهزين.

#Heidi_Klum talks to about #Mayyas winning the title of #AGT

هايدي كلوم تتحدث للـ#LBCI عن فوز فرقة #مياس بلقب America's got Talent@heidiklum @mayyasofficial #كرمالك_يا_لبنان #changetheworld pic.twitter.com/KTDQdJwaBu

 

أما تيري كروز، مقدّم برنامج America's Got Talent فاعتبر أن "مياس" هي اجمل فرقة في العالم.

 

وأشار الى أنه سيسعى الى حضور العروض التي ستقدمها مياس في لاس فيغاس. وكان له رسالة الى اللبنانيين، اعتبر فيها ان "هذا الفوز هو ما يحتاجه لبنان وان هؤلاء الفتيات هم مستقبل لبنان ومستقبل الفن".

 

 

لبنان

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