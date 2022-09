بعد الفوز المستحق لفرقة "مياس" اللبنانية بلقب برنامج America's got Talent، علّق عدد من الحكام في البرنامج على النتيجة النهائية.

فاعتبرت النجمة صوفيا فيرغارا، أن فرقة مياس استحقت الفوز لأن الراقصات شغوفات بما يفعلنه، وكشفت لـLBCI أن فتيات الفرقة قدمن لها هدية وهي قلادة عبارة عن أرزة.

وأشارت فيرغارا إلى أن لبنان هو بلد قريب الى قلبها نظرا لكونها ترعرعت في منطقة تضم جالية لبنانية في كولومبيا.

من جهتها، كشفت هايدي كلوم أنها كانت تتوقع فوز "مياس" باللقب.

ولفتت الى أنهم لم يكونوا بحاجة لتعديل اي شيء في عرضهم بل كانوا جاهزين.

أما تيري كروز، مقدّم برنامج America's Got Talent فاعتبر أن "مياس" هي اجمل فرقة في العالم.

وأشار الى أنه سيسعى الى حضور العروض التي ستقدمها مياس في لاس فيغاس. وكان له رسالة الى اللبنانيين، اعتبر فيها ان "هذا الفوز هو ما يحتاجه لبنان وان هؤلاء الفتيات هم مستقبل لبنان ومستقبل الفن".