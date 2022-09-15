ميقاتي عند عون اليوم للتشاور متجاوزا الحملات الممنهجة ضده

يحرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التشاور الكامل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متجاوزا الحملات المباشرة وغير المباشرة عليه من الرئاسة والمحيطين بها.

ومن هذا المنطلق تشكل زيارة ميقاتي لعون اليوم مناسبة للتشاور في الملفات المرتبطة باجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة التي سيرأس ميقاتي الوفد اللبناني اليها الاسبوع المقبل.

وسيتم تنسيق الموقف اللبناني من 3 ملفات اساسية هي: النازحون السوريون، ترسيم الحدود البحرية والعلاقة مع اليونيفيل.

على الخط النيابي تبدأ قبل ظهر اليوم جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون الموازنة، مع توقعات اولية بأن تمتد الى السبت المقبل، بعدما تعذر انعقادها أمس بسبب فقدان النصاب.

وعُلم في هذا السياق ان اتصالات بدأت على خط الكتل والنواب لمحاولة اختصار الكلمات لعدم اطالة النقاش، لكن المؤشرات الاولية لا توحي بنجاح هذه المساعي، مما يعني عمليا مواقف نيابية صاخبة ومزايدات ستنتهي بالتصويت على الموازنة، من دون امكان توقع حجم اتجاهاته مسبقا.