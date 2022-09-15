بعد فرارهم ليلاً من مخفر صيدا.. 5 سجناء في قبضة القوى الأمنية وتحديد أماكن الباقين

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تمكنت القوى الأمنية في مدينة صيدا من توقيف خمسة من السجناء العشرة الذين فروا ليلاً من مخفر صيدا الجديدة – الحسبة بعد رصدهم وتحديد وجهة فرارهم ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وافيد في السياق نفسه ان عددا من السجناء الفارين دخلوا الى مخيم عين الحلوة وان السلطات اللبنانية أخذت علما بوجودهم داخل المخيم حيث يتم التواصل مع القيادات الفلسطينية فيه من اجل تسليمهم .