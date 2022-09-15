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لبنان
بعد فرارهم ليلاً من مخفر صيدا.. 5 سجناء في قبضة القوى الأمنية وتحديد أماكن الباقين
Lebanon 24
15-09-2022
|
01:00
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تمكنت القوى الأمنية في مدينة صيدا من توقيف خمسة من السجناء العشرة الذين فروا ليلاً من مخفر صيدا الجديدة – الحسبة بعد رصدهم وتحديد وجهة فرارهم ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وافيد في السياق نفسه ان عددا من السجناء الفارين دخلوا الى مخيم عين الحلوة وان السلطات اللبنانية أخذت علما بوجودهم داخل المخيم حيث يتم التواصل مع القيادات الفلسطينية فيه من اجل تسليمهم .
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