الجيش يهنئ "مياس": حملت إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة

هنأت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر"، "فرقة مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة. نحو مزيد من التألق والنجاح".

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