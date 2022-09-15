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لبنان

الجيش يهنئ "مياس": حملت إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة

Lebanon 24
15-09-2022 | 00:59
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هنأت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر"، "فرقة مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة. نحو مزيد من التألق والنجاح".
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