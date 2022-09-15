الجيش يهنئ "مياس": حملت إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة

تهنئ قيادة الجيش فرقة #مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة.
نحو مزيد من التألق والنجاح.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy#Mayyas pic.twitter.com/LQ3csc8S3H
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 15, 2022
تهنئ قيادة الجيش فرقة #مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة.
نحو مزيد من التألق والنجاح.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy#Mayyas pic.twitter.com/LQ3csc8S3H