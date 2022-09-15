Advertisement

لبنان

هكذا هنأ الرئيس ميقاتي فرقة "مياس"

Lebanon 24
15-09-2022 | 01:04
A-
A+
Doc-P-990705-637988261985239431.jpg
Doc-P-990705-637988261985239431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي فرقة مياس اللبنانية بفوزها بلقب America's got Talent ، وقال في تغريدة عبر "تويتر": مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس" في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2022-09-15
04:03 | 2022-09-15
04:02 | 2022-09-15
04:00 | 2022-09-15
03:52 | 2022-09-15
03:45 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website