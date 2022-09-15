هكذا هنأ الرئيس ميقاتي فرقة "مياس"

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي فرقة مياس اللبنانية بفوزها بلقب America's got Talent ، وقال في تغريدة عبر "تويتر": مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس" في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق.

مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس"@mayyasofficial في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق.#لبنان#مياس — Najib Mikati (@Najib_Mikati) September 15, 2022