"نحن معك"... الـ "LBCI" أفرحت اللبنانيين

لطالما سمع اللبنانيون اغنية "نحن معك" الخاصة بالمؤسسة اللبنانية للارسال، لكنهم في هذه الايام أدركوا تماما كيف تكون الـ" LBCI" الى جانبهم، فعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد بشكل عام والمؤسسات الاعلامية بشكل خاص، واكبت الـ " LBCI" فرقة "ميّاس" اللبنانية ومعها انتقلت الى مسرح"America's got talent" فنقلت الى الجمهور اللبناني ساعات من البث المباشر وأدخلت فرقة "ميّاس" الى كل بيت لبناني كما ادخلت الفرح والفخر الى قلوب المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من ظروفهم الصعبة.

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واللافت ان الـ " LBCI"، لم تكتف بنقل الصورة من المسرح العالمي كما هي، انما اوفدت الزميلة رنيم بو خزام التي أجرت سلسلة من الحوارات على هامش العروض المتعددة لفرقة "ميّاس".

وبهذه الخطوة، أثبتت الـمؤسسة اللبنانية للارسال ان للتلفزيون دورا رائدا في مواكبة وتشجيع المواهب الجديدة في تسليط الضوء على الفنون اللبنانية على اختلافها.

تحية الى الـlbci، وشكرا لرئيس مجلس ادارتها الشيخ بيار الضاهر ولكل العاملين فيها.