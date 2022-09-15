بعد فوزها بلقب "America’s Got Talent".. كيف علّق السياسيون على نجاح "مياس"؟

بعدما أبهرت العالم بأدائها المميّز، حازت فرقة "مياس" اللبنانية على المرتبة الأولى في برنامج"America’s Got Talent" ، ورفعت اسم لبنان في أميركا والعالم.
وتوالت ردود الفعل المُهنّئة للفرقة المبدعة، على ما قدمته للبنان من امل وفرح في محنته الصعبة.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الفرقة، بفوزها بلقب America's got Talent، قائلا: "مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس" في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق".
كذلك، هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان "لبنان واللبنانيين بالفوز الذي حقّقته فرقة ميّاس، وانتزعت هذه الباقة من اللبنانيات الفنّانات الراقيات على المستوى العالمي المرتبة الأولى في مسابقة أميركية هي ايضاً الأولى على صعيد المواهب".
وقال:" كبر قلبنا وفرحتنا وعزّتنا بالمدرّب وكامل الفريق. لقد أبهرونا بمهارات ولوحات جماليّة راقصة تنافس عروض برودواي وليدو وغيرهما. لقد كانت اشعاعات مضيئة حملت اسم لبنان واشراقته إلى النجومية العالميّة. شكراً مياس ومبروك وهنيئاً للبنان ولجميع اللبنانيين في لبنان والمهجر".
وهنّأت وزارة السياحة في تغريدة على "تويتر" اللبنانيين، وفرقة "ميّاس" بالفوز الكبير الذي حقّقته في مسابقة America’s Got Talent العالمية. وقالت: "حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة "ميّاس" اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلّو".
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من جهتها، هنأت النائبة ستريدا جعجع فرقة "مياس" عبر "تويتر" قائلة: "أتوجّه بأحر التهاني القلبية إلى جميع أعضاء فريق "مياس" على النجاح المستحق الذي حققتوه. لقد رفعتم عالياً اسم وطننا الحبيب لبنان بالرغم من كل ما نعيشه اليوم من سواد وأزمات إقتصاديّة وماليّة ونقديّة".
وأضافت: "أنتم أصبحتم بمثابة بوصلة أمل للشباب اللبناني، بعد أن برهنتم أن ما من شيء مستحيل عندما يتم التحضير للعمل بالطريقة الصحيحة وبإلتزام كامل وتام".
وتابعت: "يسعدنا جداً أن نراكم في المستقبل تؤدون عرضكم على خشبة مسرح مهرجانات الأرز الدولية عندما نعيد استئناف تنظيمها، حيث شاكيرا وبوتشيلي قدما وبكل فخر عرضهما هذا وبالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى. استمروا من نجاح إلى آخر فإبداعكم لا حدود له".
كذلك، غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "رفعتم اسم لبنان عاليا واثبتم ان الصعاب لا تقوى على الارادة. بفوزكم اليوم تقولون لا شيء مستحيلا. ما أحوجنا الى الانجازات وسط كل هذه الازمات. فرقة ماياس بأعضائها كافة وابنة اهمج تيا نبيل حردان ومديرها ابن قرطبا نديم شرفان انتم فخر لبنان".
أما النائبة بولا يعقوبيان، قالت في تغريدة: "شكرا من القلب والف مبروك لبنان".
ونشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن "لبنانهم" و"لبناننا"، وعلق عليه بالقول: "ولبناننا ربح... مبروك مياس مبروك لبنان".
كما قال النائب زياد الحواط على "تويتر": "برافو مياس على فوزكم بالمرتبة الأولى في مسابقة america’s got talent. أثبتم أن لبنان الحقيقي حي يرزق. ملأتم قلوبنا بالفخر بأننا لبنانيون. منكم نستمد القوة للعمل للآخر ليبقى لبنان".
وأيضاً، هنأ النائب طوني فرنجيه فرقة "ميّاس"، قائلا عبر "تويتر": شكراً "ميّاس" لأنكم مرة جديدة أوصلتم اسم لبنان إلى العالمية وبرهنتم أنه ما زال ينبض جمالاً وفناً وإبداعاً وحياة. هكذا سيبقى لبنان!".
بدوره، قال الوزير السابق يوسف سلامه على "تويتر": "لم أفهم كيف أن شعبا مبدعا يصل في الرياضة والفن والعلوم إلى العالمية ويفشل في السياسة وفي حماية نفسه من عصابات الداخل والخارج؟ الطائفية هي السبب، نعبد إلها واحدا ونتقاتل على كيفية عبادته، حقا اننا مجانين".
واضاف: "أوصلونا إلى مرحلة لم يعد يجدي فيها الكلام، الأحداث تتلاحق والانهيار حتمي، ثبت أن من هدموا الهيكل على رؤوسنا لن ينجحوا في بناء دولة تحتضن ناسها، فشل شعبنا بتغييرهم سيفرض عليه هجرة قسرية ويفرض على الوطن توطينا لشعوب موجوعة يتغير معها وجه لبنان وهويته، إبعادهم واجب، لن نيأس، فوز مياس جرعة إضافية تعزز الأمل بمستقبل أفضل، مبروك لـ "مياس" وللبنان الحضارة".