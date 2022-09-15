بعد فوزها بلقب "America’s Got Talent".. كيف علّق السياسيون على نجاح "مياس"؟

بعدما أبهرت العالم بأدائها المميّز، حازت فرقة "مياس" اللبنانية على المرتبة الأولى في برنامج"America’s Got Talent" ، ورفعت اسم لبنان في أميركا والعالم. وتوالت ردود الفعل المُهنّئة للفرقة المبدعة، على ما قدمته للبنان من امل وفرح في محنته الصعبة. Advertisement وفي تغريدة له عبر "تويتر"، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الفرقة، بفوزها بلقب America's got Talent، قائلا: "مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس" في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق". مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة" ميّاس"@mayyasofficial في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق.#لبنان#مياس — Najib Mikati (@Najib_Mikati) September 15, 2022 كذلك، هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان "لبنان واللبنانيين بالفوز الذي حقّقته فرقة ميّاس، وانتزعت هذه الباقة من اللبنانيات الفنّانات الراقيات على المستوى العالمي المرتبة الأولى في مسابقة أميركية هي ايضاً الأولى على صعيد المواهب". وقال:" كبر قلبنا وفرحتنا وعزّتنا بالمدرّب وكامل الفريق. لقد أبهرونا بمهارات ولوحات جماليّة راقصة تنافس عروض برودواي وليدو وغيرهما. لقد كانت اشعاعات مضيئة حملت اسم لبنان واشراقته إلى النجومية العالميّة. شكراً مياس ومبروك وهنيئاً للبنان ولجميع اللبنانيين في لبنان والمهجر". كما هنأت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر"، "فرقة مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة. نحو مزيد من التألق والنجاح". تهنئ قيادة الجيش فرقة #مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة.

نحو مزيد من التألق والنجاح.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy#Mayyas pic.twitter.com/LQ3csc8S3H — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 15, 2022

وهنّأت وزارة السياحة في تغريدة على "تويتر" اللبنانيين، وفرقة "ميّاس" بالفوز الكبير الذي حقّقته في مسابقة America’s Got Talent العالمية. وقالت: "حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة "ميّاس" اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلّو".

حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة "ميّاس" اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلّو

مبروك "ميّاس" رفعتو اسم لبنان بالعالم ورفعتو راس كل لبناني ببلدنا#كرمالك_يا_لبنان pic.twitter.com/BXPDbqVh9D — وزارة السياحة Ministry Of Tourism (@motlebofficial) September 15, 2022 وقال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر": "تنوع مع وحدة، صلابة وصمود، تألق وابداع، تعملق بلا حدود، إنه لبنان. إنهن "المياس". الف مبروك للبنانيين. ألف تحية لنديم شرفان ولبطلات لبنان". RADEDITORSAVEDTAG_script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script RADEDITORSAVEDTAG_script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"> من جهتها، هنأت النائبة ستريدا جعجع فرقة "مياس" عبر "تويتر" قائلة: "أتوجّه بأحر التهاني القلبية إلى جميع أعضاء فريق "مياس" على النجاح المستحق الذي حققتوه. لقد رفعتم عالياً اسم وطننا الحبيب لبنان بالرغم من كل ما نعيشه اليوم من سواد وأزمات إقتصاديّة وماليّة ونقديّة". وأضافت: "أنتم أصبحتم بمثابة بوصلة أمل للشباب اللبناني، بعد أن برهنتم أن ما من شيء مستحيل عندما يتم التحضير للعمل بالطريقة الصحيحة وبإلتزام كامل وتام". وتابعت: "يسعدنا جداً أن نراكم في المستقبل تؤدون عرضكم على خشبة مسرح مهرجانات الأرز الدولية عندما نعيد استئناف تنظيمها، حيث شاكيرا وبوتشيلي قدما وبكل فخر عرضهما هذا وبالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى. استمروا من نجاح إلى آخر فإبداعكم لا حدود له". أتوجّه بأحر التهاني القلبيّة إلى جميع أعضاء فريق "مياس" @mayyasofficial على النجاح المستحق الذي حققتوه. لقد رفعتم عالياً اسم وطننا الحبيب لبنان بالرغم من كل ما نعيشه اليوم من سواد وأزمات إقتصاديّة وماليّة ونقديّة. 1/3@nbc @AGT pic.twitter.com/iOjrMmZphV — Sethrida Geagea (@SethridaGeagea) September 15, 2022 كذلك، غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "رفعتم اسم لبنان عاليا واثبتم ان الصعاب لا تقوى على الارادة. بفوزكم اليوم تقولون لا شيء مستحيلا. ما أحوجنا الى الانجازات وسط كل هذه الازمات. فرقة ماياس بأعضائها كافة وابنة اهمج تيا نبيل حردان ومديرها ابن قرطبا نديم شرفان انتم فخر لبنان". رفعتم اسم لبنان عاليا واثبتم ان الصعاب لا تقوى على الارادة. بفوزكم اليوم تقولون لا شيء مستحيلا...ما احوجنا الى الانجازات وسط كل هذه الازمات...

فرقة ماياس بأعضائها كافة وابنة اهمج تيا نبيل حردان ومديرها ابن قرطبا نديم شرفان انتم فخر لبنان.... pic.twitter.com/AdLzXxQELw — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) September 15, 2022

أما النائبة بولا يعقوبيان، قالت في تغريدة: "شكرا من القلب والف مبروك لبنان".

ونشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن "لبنانهم" و"لبناننا"، وعلق عليه بالقول: "ولبناننا ربح... مبروك ‎مياس مبروك لبنان".

كما قال النائب زياد الحواط على "تويتر": "برافو مياس على فوزكم بالمرتبة الأولى في مسابقة america’s got talent. أثبتم أن لبنان الحقيقي حي يرزق. ملأتم قلوبنا بالفخر بأننا لبنانيون. منكم نستمد القوة للعمل للآخر ليبقى لبنان".

وأيضاً، هنأ النائب طوني فرنجيه فرقة "ميّاس"، قائلا عبر "تويتر": شكراً "ميّاس" لأنكم مرة جديدة أوصلتم اسم لبنان إلى العالمية وبرهنتم أنه ما زال ينبض جمالاً وفناً وإبداعاً وحياة. هكذا سيبقى لبنان!".

شكراً "ميّاس" لأنكم مرة جديدة أوصلتم اسم لبنان إلى العالمية وبرهنتم أنه ما زال ينبض جمالاً وفناً وإبداعاً وحياة.



هكذا سيبقى لبنان!#مياس #كرمالك_يا_لبنان pic.twitter.com/CAByiCbJbF — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) September 15, 2022