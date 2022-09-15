Advertisement

لبنان

اتصالات لابرام "تسوية ثنائية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-09-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-990720-637988295247778607.jpg
Doc-P-990720-637988295247778607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تدفع بعض الاطراف داخل "قوى الثامن من اذار" حزب الله للقيام بمبادرة سريعة من أجل تقريب وجهات النظر بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" لتحسين العلاقة اولا وللاتفاق على ادارة المعركة الرئاسية ثانيا.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك مخاوف جدية من حصول تكتل جدي داخل المجلس النيابي يؤدي الى فرض معادلة ايصال رئيس معارض لحزب الله عبر جعل المنافسة بين رئيس خصم للحزب وبين رئيس وسطي قريب من خصوم الحزب".

وترى المصادر "ان الحل الوحيد، برأي اطراف 8 اذار هو رعاية تسوية بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تؤدي الى توحيد الصفوف واستعادة المبادرة في الاستحقاق الرئاسي".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2022-09-15
04:03 | 2022-09-15
04:02 | 2022-09-15
04:00 | 2022-09-15
03:52 | 2022-09-15
03:45 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website