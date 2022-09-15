هل سيرتفع سعر ربطة الخبز؟

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توقعت مصادر اقتصادية عبر "لبنان 24" ان يشهد سعر ربطة الخبز مزيداً من الارتفاع في الايام المقبلة، مع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والارتفاع الكبير الذي شهده سعر المحروقات في اليومين الماضيين.وأشارت المعلومات الى ان "المعنيين لا يزالوا يبحثون عن السعر الأمثل لرفع سعر ربطة الخبز منعاً لأي تطور دراماتيكي في الملف."