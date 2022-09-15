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لبنان

انقطاع موقت للمياه في بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:45
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أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"  أن "أعمال التأهيل الجارية على محطة تلة الخياط والتي تتضمن استبدال المضخات والكولكترات واللوحات الكهربائية التابعة لها، اضطرت المؤسسة إلى قطع المياه عن المناطق التي تتغذى من المحطة. وهي: تلة الخياط- مار الياس- عائشة بكار- قريطم- فردان- رأس بيروت- الروشة- بئر حسن- جزء من الغبيري- طريق الجديدة ومستشفى الجامعة الأميركية".
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واضافت في بيان: "من المفترض إنجاز هذه الأعمال يوم السبت المقبل في 17/9/2022 حيث تأمل المؤسسة العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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