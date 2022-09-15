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لبنان

أمين الجميّل مهنئاً فرقة ميّاس: "اعطونا السلام وخذوا ما يدهش العالم "

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:57
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هنأ الرئيس امين الجميل فرقة "ميّاس" على فوزها في مسابقة America's Got Talent، وقال: انتصار فرقة  ميّاس في اميركا: "اعطونا السلام وخذوا ما يدهش العالم ".
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أمين الجميل

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