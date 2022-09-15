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لبنان

50 الف دولار... عملية سرقة امام أحد المصارف في شتورة

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد المواطنين لعمية سرقة امام "بنك عودة" في منطقة شتورا.
 
وفي التفاصيل، قام مجهول بالتهجم عليه وضربه على رأسه وسلبه مبلغا قدره 50 الف دولار كان بحوزته. 
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بنك عودة

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