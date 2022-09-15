أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. هذا ما سجلته صباح اليوم

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وإرتفع سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 14 ألف ليرة والـ"98 أوكتان" 14 ألف ليرة، كما زاد سعر صفيحة المازوت 17 ألف ليرة، وقارورة الغاز 8 الاف ليرة.وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 680.000 ليرة.- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 696.000 ليرة.- صفيحة المازوت: 839.000 ليرة.- قارورة الغاز: 372.000 ليرة.