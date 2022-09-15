محطات المحروقات مقفلة منذ يوم الاثنين.. ماذا يجري؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لصوت لبنان "ان 90% من المحطات مقفلة ومنذ يوم الاثنين حتى اليوم سجّلنا خسائر كبيرة.



واضاف: "هذا الملف يحتاج الى جدولٍ سليم والمديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة لا تتفهّمان الموضوع".

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