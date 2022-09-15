قرار من مجلس شورى الدولة يتعلق بأورور فغالي... اليكم التفاصيل

صدر قرار عن مجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ المذكرة رقم "٣/م. تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣" المتعلقة بتكليف المدير العام للنفط اورور فغالي بمهام مدير عام الموارد المائية والكهربائية ومديرعام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

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