اعتصام لأهالي الموقوفين في سجن القبة

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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تجمع اهالي الموقوفين في سجن القبة امام السجن احتجاجاً على عدم محاكمة معظم الموقوفين.وكان الاهالي قد اصدروا بياناً منذ يومين قالوا فيه:رفعاً لصوت المظلومين يدعى أهالي موقوفي سجن القبه طرابلس للإعتصام نصرة لإخواننا المعتقلين في السجون و رفضاً للظلم الذي يتعرضون له داعمين لهم لرفع الظلم عنهم وتسريع المحاكمات وإقراراً للعفو العام.