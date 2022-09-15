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لبنان

اعتصام لأهالي الموقوفين في سجن القبة

Lebanon 24
15-09-2022 | 03:16
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تجمع اهالي الموقوفين في سجن القبة امام السجن احتجاجاً على عدم محاكمة معظم الموقوفين.

وكان الاهالي قد اصدروا بياناً منذ يومين قالوا فيه:
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رفعاً لصوت المظلومين  يدعى أهالي موقوفي سجن القبه طرابلس للإعتصام نصرة لإخواننا المعتقلين في السجون  و رفضاً للظلم الذي يتعرضون له داعمين لهم لرفع الظلم عنهم وتسريع المحاكمات وإقراراً للعفو العام.
 


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