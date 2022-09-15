الموازنة على طاولة مجلس النواب.. وهذا ما شددت عليه الكلمات

انطلقت جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس واقرار الموازنة للعام 2022. واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فريد مكاري. وفي مستهل الجلسة قال النائب جورج عطالله: "تفاجأنا بحضور السفير الأميركية الجلسة الماضية والموضوع غير مستحبّ إذا كان خارج النظام الداخلي للمجلس". النائب ملحم خلف قال من جهته: "لم يصل لدينا اي قطع حساب قبل اقرار الموازنة ونسجل تحفظنا"، فجاء الردّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليست المرة الأولى للأسف". كما كانت مداخلة للنائب سليم عون حول عدم تسلم النواب نسخاً من الموازنة عبر البريد الالكتروني. Advertisement وأفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ عدد طالبي الكلام في جلسة الموازنة بلغ 51 نائباً، وهناك محاولات لخفض هذا العدد، عبر حصر المتحدثين بنائب أو نائبين فقط من كل كتلة نيابيّة. كلمات النواب

وذكرت لجنة المال والموازنة ان "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية". ولفتت إلى ان الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي في ضوء عدم القدرة على تحقيقه. بو صعب وهنأ نائب رئيس المجلس الياس بوصعب في بداية كلمته فرقة "ميّاس" بالفوز في برنامج "أميركا غات تالنت" ورد الرئيس نبيه بري بالقول "لازم تغترب حتى نصير لبنانيّي". واعتبر بو صعب ان المماطلة الحاصلة في لبنان في معالجة الأزمة غير مسبوقة وما من بلد يمكن أن يخرج من أزمته مع النمط الحالي والمستمرّ، وقال: "جميعنا نتحمل المسؤولية ويجب الا نقبل باستمرار هذا الوضع". رعد

من جهته، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال كلمته انه لا يمكن تحميل الحكومة ورئيسها ووزير ماليتها حصرا مسؤولية ما آلت اليه الامور في بلادنا.

السيّد

النائب جميل السيد قال في كلمته: "حذّرنا مراراً من النهج المعتمد في قيادة هذه الدولة، واعتراضي على فقدان الدور الرقابيّ للمجلس النيابيّ على مدى سنوات طويلة، وهو ما أوصلنا إلى الإنحلال والفساد الذي نعانيه اليوم.

فياض

وقال النائب علي فياض: "أُصبنا بأسوأ انكماش اقتصادي وهناك حلول وهي ممكنة وآن الأوان على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الصّعبة التي تتّصل بالاضطراب المستمر في الصيغة اللبنانية".

وأوضح فياض خلال كلمته أنّ "الوطن لا يحتاج إلى إدارة أزمة فقط، إنما أيضاً إلى مبادرات إنقاذية وأدوات إدارة الأزمة تختلف عن أدوات الإنقاذ".

وأضاف أنّ "التباطؤ في إحالة التشريعات المرتبطة بخطة التعافي لا يبشّر بالخير وثمّة حاجة لمقاربة أخرى إنقاذية وطارئة ومترفّعة وغير انقساميّة يستدعيها الوضع الحالي".

عون

وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون "نريد من الموازنة العودة التدريجية إلى إعادة النظر بين الإيرادات والنفقات والعجر بشكلٍ جذري ونهائي ووقف طبع العملة". وأضاف: "نعيش أكبر انهيار اقتصادي مالي شهده لبنان والعالم والمطلوب من الموازنة أن تُحاكي الواقع لأنّ التدحرج المتدرّج يؤدّي إلى تغيير الأرقام وبالتالي إعادة النظر بالموازنة".

وسأل عون: "ألم يحن الوقت لأن نقتنع بأنّ الشعبوية والسياسة لا مكان لها في زمن المعالجات؟" وأشار إلى أنّ طالناس بحاجة إلى حلول وليس إلى سجالات وتقاذف مسؤوليات".

يعقوبيان

أمّا النائبة بولا يعقوبيان، فلفتت إلى أنّه "كان من المفترض أن يناقش هذه الموازنة المجلس السابق لو تم احترام المهل الدستورية".