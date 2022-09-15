في مستهل الجلسة.. اعتراضات وتحفظات

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كما كانت مداخلة للنائب سليم عون حول عدم تسلم النواب نسخاً من الموازنة عبر البريد الالكتروني.

في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس واقرار موازنة 2022 قال النائب جورج عطالله: "تفاجأنا بحضور السفير الأميركية الجلسة الماضية والموضوع غير مستحبّ إذا كان خارج النظام الداخلي للمجلس".النائب ملحم خلف قال من جهته: "لم يصل لدينا اي قطع حساب قبل اقرار الموازنة ونسجل تحفظنا"، فجاء الردّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليست المرة الأولى للأسف".