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لبنان

في مستهل الجلسة.. اعتراضات وتحفظات

Lebanon 24
15-09-2022 | 03:52
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في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس واقرار موازنة 2022 قال النائب جورج عطالله: "تفاجأنا بحضور السفير الأميركية الجلسة الماضية والموضوع غير مستحبّ إذا كان خارج النظام الداخلي للمجلس".
النائب ملحم خلف قال من جهته: "لم يصل لدينا اي قطع حساب قبل اقرار الموازنة ونسجل تحفظنا"، فجاء الردّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليست المرة الأولى للأسف".
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كما كانت مداخلة للنائب سليم عون حول عدم تسلم النواب نسخاً من الموازنة عبر البريد الالكتروني.
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