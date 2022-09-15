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لبنان

الرئيس عون التقى الشامي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-09-2022 | 04:03
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بحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي  الاوضاع الاقتصادية والاتصالات مع صندوق النقد الدولي.
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سعادة الشامي

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