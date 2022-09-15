الرئيس عون يهنئ فرقة "مياس" على انجازها ومنحها وسام الاستحقاق اللبناني المذهب

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرقة "مياس" على فوزها بأهم برامج المواهب العالمية مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم، وقال: "هنيئاً لشابات "مياس" ومدربهم وسائر مسؤولي الفرقة هذا النجاح، وشكراُ لجهودكم وإبداعكم لأنكم زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعاً."

واجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً قبل ظهر اليوم بمدرب فرقة "ميّاس" اللبنانية نديم شرفان، وهنأه على الفوز الذي حققته الفرقة في برنامج الاستعراض العالمي America’s Got Talent Got talent معرباً عن "سعادته بهذا الانجاز العالمي"، وطلب منه نقل تهانيه الى اعضاء الفرقة وسائر العاملين فيها.هذا ومنح الرئيس عون فرقة "مياس" وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية.