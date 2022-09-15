29
o
بيروت
30
o
طرابلس
18
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ميّاس" تخرق جلسة الموازنة.. هذا ما جرى
Lebanon 24
15-09-2022
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرق فوز فرقة "ميّاس" في مسابقة America’s Got Talent جلسة الموزانة في مجلس النواب، حيث استهل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلمته بتهنئة الفريق على الانجاز الكبير الذي حققوه في لوس أنجلوس.
Advertisement
فما كان من رئيس مجلس النواب الا ان بادر بالقول: "لازم نغترب حتى نصير لبنانيّي"، على وقع تصفيق النواب للفرقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
Lebanon 24
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
13:40 | 2022-09-14
14/09/2022 01:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
02:45 | 2022-09-15
15/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
23:24 | 2022-09-14
14/09/2022 11:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثّر لشقيقة سالي حافظ... هكذا انتظرتها بالسيارة وهي داخل المصرف!
Lebanon 24
فيديو مؤثّر لشقيقة سالي حافظ... هكذا انتظرتها بالسيارة وهي داخل المصرف!
07:32 | 2022-09-14
14/09/2022 07:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:59 | 2022-09-14
14/09/2022 09:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-09-15
جولة نواب "التغيير" على السياسيين.. أصداء "إيجابية" ولكن!
03:49 | 2022-09-15
الموازنة على طاولة مجلس النواب.. وهذا ما شددت عليه الكلمات
07:04 | 2022-09-15
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
06:38 | 2022-09-15
نائب يقول لبري معترضاً: "بو صعب ما بحبني".. وهو يرد عليه: "معك حق" (فيديو)
06:26 | 2022-09-15
الدفاع المدني: لاتخاذ التدابير الاحترازية منعاً لتكرار الحرائق
06:18 | 2022-09-15
سجال بين يعقوبيان ونواب من "التيار": "وين كنتي ومنين جايي"... إليكم ما حصل خلال الجلسة (فيديو)
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
15/09/2022 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
15/09/2022 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
15/09/2022 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact