"ميّاس" تخرق جلسة الموازنة.. هذا ما جرى

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خرق فوز فرقة "ميّاس" في مسابقة America’s Got Talent جلسة الموزانة في مجلس النواب، حيث استهل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلمته بتهنئة الفريق على الانجاز الكبير الذي حققوه في لوس أنجلوس.فما كان من رئيس مجلس النواب الا ان بادر بالقول: "لازم نغترب حتى نصير لبنانيّي"، على وقع تصفيق النواب للفرقة.